Напавший на журналиста российский чиновник стал фигурантом уголовного дела

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье 144 УК России («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом»).

26 мая появилось видео, на котором глава Ширинского района напал на журналистов «России 24» со словами «Вы какого черта сюда приехали?» во время съемок программы «Вести. Дежурная часть». Команда снимала сюжет о состоянии жилья, предоставленного пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году. Зайцев отказался отвечать на вопросы корреспондента, повалил его на пол и выгнал из кабинета.

Сообщалось, что комиссия партии «Единая Россия» по этике пообещала рассмотреть действия чиновника. Секретарь комиссии Евгений Ревенко отметил, что члены партии обязаны отвечать на вопросы работников СМИ, даже если они сложные и неудобные. Чиновник, в свою очередь, обвинил журналистов в провокации. Зайцев заявил, что это была «спланированная акция» съемочной группы. По его словам, к нему ворвались в кабинет в нерабочее время, назвали вором, коррупционером и обвинили в криминальном прошлом.

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