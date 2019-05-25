Корреспондента RT избили дубинкой французские полицейские

Полицейский в Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации «желтых жилетов», сообщается в Telegram телеканала.

Несмотря на попытки журналиста объяснить, что он представитель прессы, сотрудник правоохранительных органов несколько раз ударил его дубинкой.

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Ранее во время разгона массовых беспорядков в Париже полицейские избили журналистку РИА Новости Викторию Иванову. Каска и повязка с указанием, что она является представителем СМИ, не спасли корреспондентку. Позже французские врачи выявили у Ивановой сотрясение мозга и ушибы левого плеча и предплечья.

Столкновения протестующих с полицией во французской столице продолжаются с конца прошлого года. Протесты начались после того, как стало известно о планах государства повысить налог на бензин. Несмотря на введенный мораторий, «желтые жилеты» продолжают демонстрации.

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