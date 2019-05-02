Избитая французской полицией журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга

Французские врачи выявили у журналистки РИА Новости Виктории Ивановой, избитой в Париже полицией, сотрясение мозга и ушибы левого плеча и предплечья, сообщается на сайте агентства.

Россиянка получила медицинскую помощь в парижском госпитале, после чего была отправлена домой.

Иванова была избита французскими полицейскими 1 мая во время разгона массовых беспорядков в Париже. Журналистка снимала происходящее на телефон. В попытке разогнать бунтовщиков сотрудники правоохранительных органов размахивали дубинками и несколько раз ударили Иванову по голове и руке. Каска и повязка с указанием, что она является представителем СМИ, не спасли корреспондентку.

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Столкновения протестующих с полицией в Париже продолжаются с конца 2018 года. 1 мая «желтые жилеты» вышли на очередную демонстрацию и столкнулись с местными правоохранителями. Против манифестантов применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и дымовые шашки.

Протесты в Париже начались после того, как стало известно о планах государства повысить налог на бензин. Несмотря на введенный мораторий, «желтые жилеты» продолжают демонстрации.

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