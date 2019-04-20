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На акции «желтых жилетов» в Париже задержаны 189 человек

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В Париже задержаны 189 человек во время протестной акции движения «желтых жилетов». Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает The Local.

Столкновения произошли во время марша «желтых жилетов» от здания Министерства финансов Франции до Площади Республики. В акции участвовали несколько тысяч человек. Демонстранты сожгли десятки машин и мотоциклов. По французскому телевидению показали кадры, как медики-волонтеры оказывают помощь лежащему на земле демонстранту, пишет The Independent.

Полиция не подпустила «желтые жилеты» к территории вокруг собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля вспыхнул пожар, передает BBC.

Это 23-я демонстрация «желтых жилетов». Протесты во Франции начались в середине октября из-за планов правительства повысить налог на бензин. В декабре власти объявили мораторий на повышение тарифов, однако беспорядки продолжаются. Акция получила название «желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у сотрудников дорожных служб.

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