Макрон подсчитал жертв протестов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате протестов «желтых жилетов» в стране погибли 11 человек. Об этом он заявил во время выступления в Египте, передает ТАСС. Трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.
Макрон также подчеркнул, что действия сил правопорядка не стали причиной гибели ни одного человека.
20 января состоялась девятая по счету акция. Демонстранты почтили память на тот момент десяти погибших в ходе манифестаций «желтых жилетов».
12 января сообщалось, что по подсчетам префектуры полиции Парижа, всего в протестах по всей стране приняли участие 84 тысячи человек. Задержаны 240 человек, из них 200 заключены под стражу. В Париже из 156 задержанных под стражей остаются 74 человека.
Беспорядки во Франции продолжаются с середины ноября прошлого года. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин.