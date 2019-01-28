Макрон подсчитал жертв протестов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате протестов «желтых жилетов» в стране погибли 11 человек. Об этом он заявил во время выступления в Египте, передает ТАСС. Трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.

Макрон также подчеркнул, что действия сил правопорядка не стали причиной гибели ни одного человека.

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20 января состоялась девятая по счету акция. Демонстранты почтили память на тот момент десяти погибших в ходе манифестаций «желтых жилетов».

12 января сообщалось, что по подсчетам префектуры полиции Парижа, всего в протестах по всей стране приняли участие 84 тысячи человек. Задержаны 240 человек, из них 200 заключены под стражу. В Париже из 156 задержанных под стражей остаются 74 человека.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины ноября прошлого года. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин.

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