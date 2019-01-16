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Попытка Макрона воодушевить бедняков вызвала гнев

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что малоимущее население должно перестать «заниматься белибердой». Такими словами он попытался урезонить протестующих, однако вызвал гнев французов, сообщает France 24.

Намерением французского лидера было запустить процесс дебатов в обществе о проблемах, с которыми сталкивается страна, начиная с системы налогообложения и заканчивая экологичными двигателями. Как отмечается, Макрон в своей речи пытался воодушевить тех, кто оказался в сложном материальном положении. По его словам, некоторые из них делают все верно для того, чтобы исправить ситуацию, в то время как другие — «занимаются всякой белибердой».

Такие слова вызвали недовольство французов, многие из них высказали свое возмущение в Twitter.

Президенту также напомнили, что «занимающиеся белибердой» есть и среди богачей. При этом некоторые из них занимаются куда большей «чепухой».

Макрон вызвал первую волну недовольства 11 января, сказав, что слишком много французов думают, что «могут получить то, что хотят, не прилагая усилий».

Массовые протесты вспыхнули во Франции в середине октября из-за планов правительства повысить налог на бензин. Акция получила название «желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у водителей. 4 декабря премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжаются.

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