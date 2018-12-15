«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельзу»

Протесты движения «желтых жилетов» в Париже снова привели к столкновениям с полицией, пустившей в ход слезоточивый газ. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает The Daily Mail.

Демонстрация проходила рядом с Оперой Гарнье в центре французской столицы. Протестующие прорвали полицейский кордон, стали переворачивать мусорные контейнеры и, распевая «Марсельзу», требовать отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Полиция в ответ пустила слезоточивый газ и открыла огонь резиновыми пулями по «желтым жилетам». Более 60 человек было арестовано.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин.

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