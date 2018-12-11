Видео с исполнением «Калинки» во время протестов во Франции оказалось фейком

Телеканал «Россия 1» показал в программе «Вести в 20:00» видео, на котором участник движения «желтых жилетов» во Франции играет на рояле песню «Калинка». Этот ролик оказался фейком — на самом деле протестант исполняет другую мелодию. Это выяснило «Радио Свобода».

В эфире «Вестей» (на десятой минуте) ведущий Игорь Кожевин прокомментировал видео: «Протестующие откровенно высмеивают конспирологическую версию, что протесты разжигает Россия. На импровизированном "рояле в кустах" играют "Калинку"».

Как отмечает радиостанция, оригинальное видео было размещено в Twitter 8 декабря. На нем движение рук пианиста совпадают со звуком, фоновый шум соответствует месту действия, а мелодия при этом другая. Запись была сделана на шоссе №9 в районе города Бессан — «желтые жилеты» перекрыли магистраль. Видео с «Калинкой» выложили в Twitter-аккаунте English Russia 10 декабря, в этот же день вышел сюжет «Вестей».

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.

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