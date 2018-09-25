Наказание за раздвинутые ноги в метро оказалось фейком

Акция против мужской привычки сидеть с раздвинутыми ногами в метро (менспрединг), в ходе которой активистка Анна Довгалюк обливала пассажиров водой с отбеливателем, оказалась фейком. Как сообщает сообщество 2ch в Twitter, вирусный ролик создала студия My Duck's Vision.

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На странице My Duck's Vision в социальной сети «ВКонтакте» было обнаружено упоминание еще одной акции, которую Довгалюк якобы организовала в октябре 2017 года. В прошлый раз девушка боролась с заглядыванием женщинам под юбки (апскертинг). Оба ролика выложены на YouTube-канале Довгалюк, других видео на канале нет. Кроме того, один из создателей студии Юрий Дегтярев значится в списке ее друзей во «ВКонтакте».

My Duck's Vision называют себя самой скандальной в России студией вирусного видео. Ее работы много раз упоминались в прессе, в том числе на телеканалах «Дождь», Russia Today, «Россия 2» и других. Известность студии принесли фейковые видеозаписи, созданные в рамках предвыборных кампаний разных лет.

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