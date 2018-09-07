Автор статьи о проблемах женщин с карьерой потерял работу

Глава института гражданского строительства ЮАР Маглин Пиллэй был уволен после статьи о том, что женщины реже мужчин делают карьеру, потому что «более предрасположены к заботе». Об этом сообщает BBC News.

Руководство института сообщило, что прекратило контракт с Пиллэем. Правительственная комиссия по гендерному равенству приветствовала отставку, заявив, что это поможет в борьбе против сексизма и объективации женщин.

В июле Пиллэй написал статью для журнала, в которой затронул вопрос, почему так мало женщин делают карьеру в естественных науках и технологической сфере. Большинство высоких руководящих должностей занимают мужчины из-за «аппетита к рабочей нагрузке» и «экстремальных требований к производительности», заявил автор. На таких позициях работают трудоголики, у которых часто нет ни семьи, ни хобби. Женщины же предпочитают проявлять «гибкость», чтобы посвятить себя «более важным» занятиям — семье и воспитанию детей, — а не «быть на побегушках у акционеров».

Статья вызвала бурную критику. Министр науки и технологий ЮАР заявила, что проблема с карьерой женщин заключается в том, что их слабо поддерживают. Позже Пиллэй извинился за свои слова.

Весной в Великобритании учительница обвинила в сексизме авторов учебника по математике. Она изучила задания, в которых надо было ответить, правильно ли решил задачу ее персонаж — мальчик или девочка. Персонажи с мужскими именами давали неверные ответы в 56 процентах случаев, женщины — в 59. А в Санкт-Петербурге первокурсница повесила в вузе самодельные плакаты с сексистскими цитатами преподавателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!