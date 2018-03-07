Студентка развесила по вузу сексистские фразы преподавателей

Студентка первого курса магистратуры факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) вывесила в вузе самодельные плакаты, на которых напечатала сексистские, по ее мнению, цитаты своих преподавателей, сообщает TJournal.

Как пояснила Юлия (она попросила не называть ее фамилию) изданию, ей захотелось «показать преподавателям, как их слова звучат со стороны», чтобы они «увидели, что слышат студенты почти каждый день на разных предметах». На плакатах она напечатала такие фразы, как «Посмотрим, есть ли в вас что-то помимо красоты», «Женщинам не место в политике», «Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять постпозитивизм», «Хочу, чтобы ко мне на экзамен приходили только рыжеволосые красотки в коротких юбках», и к каждой цитате указала автора.

Юлия развесила плакаты после занятий 6 марта, и на следующее утро их увидели другие студенты факультета. По ее словам, реакция преподавателей была негативной, многие были «взволнованы и даже напуганы». Первокурсница добавила, что и реакция однокурсников не была однозначной, и подчеркнула, что ее главной идеей было призвать преподавателей оценивать всех студентов одинаково, не обращая внимания на пол.

«Я не хочу порочить имя своего факультета, у нас много блестящих преподавателей, и я многому здесь научилась. Но я считаю, что наш факультет — пример проявления сексизма не только в высшем образовании, но и в политике», — сказала она, назвав «самовоспроизводящимся проклятием» ситуацию, в которой факультет готовит будущих лидеров, а преподаватели говорят студенткам, что к ним это не относится.

Фотографии плакатов, разошедшиеся по соцсетям, опубликованы в Instagram с хештегом #сексизм_на_фмо.

В конце октября за права женщин выступила другая студентка СПбГУ Анна Довгалюк. Она записала манифест против извращенцев города, которые заглядывают под юбки девушкам и снимают этот процесс на видео.

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