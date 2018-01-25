Пользователи соцсетей поглумились над феминистским флешмобом с обнаженкой

В ответ на обнаженные фотографии девушек с хештегом #этонеповодубить сеть отреагировала множеством пародий. Например, публиковали скрины из игры «Ведьмак», фотографии мужчин в носках и сандалиях и актера Алексея Панина.

— Огыгло и Блокчейн (@panicbroadcast_) 25 января 2018, 09:11

Некоторые обвиняют участниц флешмоба в желании прославиться на волне популярности новостного повода, публикуя картинки с подписью «Это не повод хайпануть».

«На этот раз уровень лицемерия и глупости возрос до невиданных высот. Бабы так яростно защищают уже умершую девушку, как будто это что-нибудь да исправит. Я думала, что для того, чтобы отстоять свои права и доказать, что ты чего-то стоишь, надо ***** ДОБИВАТЬСЯ ЧЕГО-ТО, заниматься саморазвитием и т.д. А оказалось, что надо всего лишь сфотографировать свою голую тушку и написать под этим грустный пост, о том, как нелегко живется современным дамам...» — негодует одна из участниц антифлешмоба, замечая, что обычно она подобные инфоповоды игнорирует.

Некоторые уверены, что интерес девушек к защите прав жертвы продиктован лишь их желанием продемонстрировать собственные тела.

— отвратительные твиты Красникова Андрея (@Krasnikov_AN) 24 января 2018, 23:23

Порой флешмоб и новостная повестка образуют небывалый синтез.

Флешмоб #этонеповодубить был запущен в знак солидарности со студенткой ВШЭ Татьяной Страховой, ставшей жертвой убийства на почве ревности. Как следует из предсмертной записки ее убийцы Артема Исхакова и воспоминаний друзей, Татьяна часто выкладывала свои обнаженные фотографии в социальные сети, чем вызывала негодование молодого человека.