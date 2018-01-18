Блогер рассказала о постыдном сексе и благодарностях насильнику

Австралийская Instagram-блогер Констанс Холл (Constance Hall) поделилась с подписчиками историей сексуальных домогательств, с которыми она сталкивалась в жизни. Она рассказала об этом в Facebook в рамках флешмоба #metoo.

Так, по словам Холл, однажды она проснулась от того, что мужчина занимался с ней сексом. Девушка призналась, что ей стало слишком стыдно от собственного опьянения, и после полового акта она просто поблагодарила незнакомца. Блогер соглашается, что до замужества ее жизнь можно было назвать «распутной», именно поэтому она стеснялась рассказывать о неудачном сексуальном опыте.

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«Моя репутация оторвы не позволяла мне признать себя жертвой. Это ведь так глупо! Я считаю, что говорить о согласии необходимо», — отметила Холл.

Девушка объяснила, что «родом из тех мест, где крутые парни могут спать с кем угодно». В доказательство она поведала историю ее знакомой, которую использовали сразу несколько «крутых парней».

Она уверена, что участники даже случайных половых связей обязаны проявлять друг к другу уважение.

Констанс Холл — мать четверых детей, популярный Instagram-блогер, за которым следят почти 300 тысяч подписчиков. Она написала книгу «Как королева», а также выпускает одежду для матерей. Холл известна своей любовью к откровенным снимкам и нестандартными советами по материнству.

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