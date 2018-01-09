Престарелый издатель отшлепал пару журналисток «по совету врача»

Бывший издатель американского The Anniston Star (далее — Star) Х. Брандт Эйерс (H. Brandt Ayers) и нынешний председатель совета директоров компании, владеющей изданием, признался, что в 1970-х напал на двух женщин-репортеров, работавших в его издании. По словам Эйерса, он отшлепал их по рекомендации врача, сообщает The Anniston Star.

В 1975-м Эйерс атаковал Веронику Пайк Кеннеди (Veronica Pike Kennedy) в редакции Star, а в начале 1970-х напал на Венди Сигал (Wendy Sigal) в ее доме. По воспоминанию занимавшей в то время пост редактора Star Триши О'Коннор (Trisha O'Connor), 26-летняя Сигал пришла в издание после работы в The Washington Post и Los Angeles Times. О'Коннор сообщила, что однажды ей позвонила «обезумевшая Сигал» и сказала, что Эйерс наведался в квартиру журналистки, объявил, что «она была плохой девочкой», и отшлепал.

Материалы по теме Леди и оставшиеся джентльмены Черное платье против насильников: в Голливуде вручили премии «Золотой глобус»

Эйерс признал, что действительно отшлепал девушку, однако он утверждает, что его мотив был другим. По его словам, Сигал страдала психологическим недугом, который оказывал влияние на ее работоспособность.

«Я позвонил врачу и спросил, что делать, и он сказал: "Успокойте ее"», — пояснил бывший издатель. Тогда мужчина спросил, если ее получится успокоить шлепками, стоит ли ему пошлепать девушку. Доктор ответил утвердительно, отметил Эйерс. Имени и фамилии врача он не помнит.

О нападках Эйерса спустя годы сообщили и другие женщины. Они не захотели раскрывать имена, опасаясь за свою семью и карьеру. Нашлись и свидетели, которые видели, как бывший издатель приставал к подчиненным. В частности, свидетелем подобных сцен был корреспондент Star Майк Стамлер (Mike Stamler).

В начале года звезды американского шоу-бизнеса основали движение Time's Up (Время вышло) в защиту от домогательств. Этому предшествовал скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, после чего актрисы начали открыто признавать приставания со стороны продюсеров и режиссеров.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!