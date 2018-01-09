Престарелый издатель отшлепал пару журналисток «по совету врача»

Бывший издатель американского The Anniston Star (далее — Star) Х. Брандт Эйерс (H. Brandt Ayers) и нынешний председатель совета директоров компании, владеющей изданием, признался, что в 1970-х напал на двух женщин-репортеров, работавших в его издании. По словам Эйерса, он отшлепал их по рекомендации врача, сообщает The Anniston Star.
В 1975-м Эйерс атаковал Веронику Пайк Кеннеди (Veronica Pike Kennedy) в редакции Star, а в начале 1970-х напал на Венди Сигал (Wendy Sigal) в ее доме. По воспоминанию занимавшей в то время пост редактора Star Триши О'Коннор (Trisha O'Connor), 26-летняя Сигал пришла в издание после работы в The Washington Post и Los Angeles Times. О'Коннор сообщила, что однажды ей позвонила «обезумевшая Сигал» и сказала, что Эйерс наведался в квартиру журналистки, объявил, что «она была плохой девочкой», и отшлепал.
Эйерс признал, что действительно отшлепал девушку, однако он утверждает, что его мотив был другим. По его словам, Сигал страдала психологическим недугом, который оказывал влияние на ее работоспособность.
«Я позвонил врачу и спросил, что делать, и он сказал: "Успокойте ее"», — пояснил бывший издатель. Тогда мужчина спросил, если ее получится успокоить шлепками, стоит ли ему пошлепать девушку. Доктор ответил утвердительно, отметил Эйерс. Имени и фамилии врача он не помнит.
О нападках Эйерса спустя годы сообщили и другие женщины. Они не захотели раскрывать имена, опасаясь за свою семью и карьеру. Нашлись и свидетели, которые видели, как бывший издатель приставал к подчиненным. В частности, свидетелем подобных сцен был корреспондент Star Майк Стамлер (Mike Stamler).
В начале года звезды американского шоу-бизнеса основали движение Time's Up (Время вышло) в защиту от домогательств. Этому предшествовал скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, после чего актрисы начали открыто признавать приставания со стороны продюсеров и режиссеров.