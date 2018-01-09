Диснеевская актриса назвала себя жертвой домогательств вслед за развратным фото

Звезда сериала «Танцевальная лихорадка» студии Disney Белла Торн сообщила в Instagram, что в детстве подвергалась домогательствам. Актриса призвала поддержать жертв сексуального насилия.

По словам Торн, это происходило с тех времен, как она себя помнит, и до 14 лет. «Тогда я наконец нашла в себе силы запереть свою дверь вечером и сидела возле нее всю проклятую ночь», — поведала она.

Ранее артистка призналась одному из подписчиков в Twitter, что стала жертвой сексуального насилия. Пользователь @MusicDatum прокомментировал пост с фотографией полуобнаженной Торн, в котором она написала, что занялась бы сексом со своим пурпурным костюмом: «Что Disney сделал с этой девочкой? Мне кажется, ее домогались». Актриса заявила, что это действительно так, но киностудия тут ни при чем. Тогда она не стала раскрывать подробности.

Как пишет Daily Mail, отец Торн погиб в автокатастрофе, когда ей было девять лет. 20-летняя артистка сыграла в таких фильмах, как «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Простушка» и «Смешанные».

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