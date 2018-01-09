Создателей «Аладдина» уличили в «поджаривании» белокожих актеров

Компанию Disney раскритиковали за использование белокожих актеров массовки в фильме «Аладдин» Гая Ричи. Представители студии заявили, что гримировали людей, поскольку не смогли найти достаточно квалифицированных артистов с арабской внешностью, пишет NME.

Цвет кожи изменили у сотни членов массовки. В сообщении Disney указано, что использование белых актеров в ленте «обусловлено наличием у них необходимых навыков, соображениями безопасности и контроля».

Актер Кэл Пенн написал в Twitter, что в Disney попросту решили сэкономить, и поэтому «поджарили» актеров. Оправдания студии он назвал ложью.

В июле 2017 года фанаты «Аладдина» возмутились тем, что на роль принцессы Жасмин в фильме Гая Ричи выбрали британскую актрису Наоми Скотт. Многие посчитали, что она «слишком белая», а принцессу должна была играть арабка.

Новый «Аладдин» заявлен как мюзикл. Он основан на одноименном мультфильме студии Disney 1992 года, который создавался по мотивам сказки из средневекового арабского сборника рассказов «Тысяча и одна ночь». Картина выйдет 24 мая 2019 года.

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