Список диснеевских принцесс пополнился дочкой Николая II

Главная героиня мультфильма «Анастасия» стала диснеевской принцессой благодаря покупке студии 21st Century Fox компанией The Walt Disney Company. Cписок персонажей, которые теперь технически входят в королевский список, приводит Entertainment Weekly.

«Анастасия» основывается на легенде об Анастасии Романовой, которая якобы выжила после расстрела царской семьи в 1918-м. Лента вышла в 1997 году и получила по две номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Помимо Анастасии, в список попала Белая Колдунья из «Хроник Нарнии». Отмечается, что антагонистка носит титул королевы, значит, когда-то она была и принцессой. Также принцессой теперь считается Нейтири, одна из главных героинь фильма «Аватар», дочь вождя клана Оматикайя.

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В числе оригинальных диснеевских принцесс — Белль из «Красавицы и Чудовища», Жасмин из «Аладдина», Ариэль из «Русалочки», Тиана из «Принцессы и лягушки», Аврора из «Спящей красавицы» и Мерида из «Храброй сердцем». Также в перечень входят Мулан, Белоснежка, Покахонтас, Рапунцель и Золушка из одноименных мультфильмов.

14 декабря сообщалось, что Disney приобрел 21st Century Fox за 52,4 миллиарда долларов. Покупателю перейдут права на такие популярные франшизы, как «Люди Икс», «Аватар» и «Симпсоны». В 2012 году Disney приобрел компанию Lucasfilm, получив права на франшизу «Звездные войны».

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