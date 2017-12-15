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Список диснеевских принцесс пополнился дочкой Николая II

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Главная героиня мультфильма «Анастасия» стала диснеевской принцессой благодаря покупке студии 21st Century Fox компанией The Walt Disney Company. Cписок персонажей, которые теперь технически входят в королевский список, приводит Entertainment Weekly.

«Анастасия» основывается на легенде об Анастасии Романовой, которая якобы выжила после расстрела царской семьи в 1918-м. Лента вышла в 1997 году и получила по две номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Помимо Анастасии, в список попала Белая Колдунья из «Хроник Нарнии». Отмечается, что антагонистка носит титул королевы, значит, когда-то она была и принцессой. Также принцессой теперь считается Нейтири, одна из главных героинь фильма «Аватар», дочь вождя клана Оматикайя.

В числе оригинальных диснеевских принцесс — Белль из «Красавицы и Чудовища», Жасмин из «Аладдина», Ариэль из «Русалочки», Тиана из «Принцессы и лягушки», Аврора из «Спящей красавицы» и Мерида из «Храброй сердцем». Также в перечень входят Мулан, Белоснежка, Покахонтас, Рапунцель и Золушка из одноименных мультфильмов.

14 декабря сообщалось, что Disney приобрел 21st Century Fox за 52,4 миллиарда долларов. Покупателю перейдут права на такие популярные франшизы, как «Люди Икс», «Аватар» и «Симпсоны». В 2012 году Disney приобрел компанию Lucasfilm, получив права на франшизу «Звездные войны».

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