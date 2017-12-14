В «Звездных войнах» нашли пистолет слепого советского конструктора

Принцесса Лея из саги «Звездные войны» использовала советский пистолет Марголина. На это обратили внимание в Facebook-аккаунте «Концерн Калашников» в четверг, 14 декабря.

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«Михаил Владимирович Марголин — единственный в истории абсолютно слепой конструктор стрелкового оружия», — говорится в публикации.

Отмечается, что «реквизиторы выбрали именно его из-за изящности дизайна». «Только этот пистолет хорошо смотрелся в небольших руках миниатюрной [актрисы] Кэри Фишер», — напоминают авторы поста.

Оригинальная трилогия выходила на экраны в 1977-1983 годах. Роль Леи исполнила Кэри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016 года.

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