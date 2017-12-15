В «Симпсонах» нашли предсказание о слиянии Disney и Fox

В эпизоде «Симпсонов» 20-летней давности обнаружили предсказание о покупке 21th Century Fox компанией The Walt Disney Company. Доказательства опубликовал в Twitter журналист Даррен Ровелл.

Речь идет о пятой серии десятого сезона, получившей название «Когда ты захочешь стать выше звезд». Эпизод вышел в ноябре 1998-го. В нем рассказывается о знакомстве Гомера с Алеком Болдуином и Ким Бейсингер. В определенный момент в серии появляется реклама студии 20th Century Fox с припиской внизу: «Подразделение компании Walt Disney».

14 декабря сообщалось, что Disney приобрел медиакомпанию 21st Century Fox, в которую входит студия 20th Century Fox, за 52,4 миллиарда долларов. Покупателю перейдут права на «Симпсонов», «Людей Икс» и «Аватара».

В начале 2017 года стало известно, что «Симпсоны» предсказали выступление певицы Леди Гаги на концерте в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги.

В ноябре 2016 года пользователи соцсетей обнаружили, что создатели мультсериала предсказывали победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



