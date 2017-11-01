В серии «Гриффинов» 2005 года нашли шутку про педофилию Кевина Спейси

Создатели мультсериала «Гриффины» в шутку намекали на гомосексуальность и педофилию актера Кевина Спейси еще в 2005 году. О соответствующем эпизоде поклонники анимационной картины вспомнили на фоне секс-скандала с артистом, пишет US Magazine.

В сцене персонаж сериала Стьюи за восемь долларов пробегает голышом по торговому центру, крича: «Помогите! Я сбежал из подвала Кевина Спейси!».

В октябре актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26.

После этого звезда «Карточного домика» выступил с заявлением, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «хочет жить как гей». Он подчеркнул, что не помнит об инциденте с Рэппом, и принес ему извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».