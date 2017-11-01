Мужчины принялись рассказывать о домогательствах и эксгибиционизме Спейси

На актера Кевина Спейси посыпались обвинения в сексуальных домогательствах и эксгибиционизме. Это произошло после того, как артиста обвинили в попытке совратить несовершеннолетнего.

Режиссер-документалист Тони Монтана («Всю ночь») заявил, что встретил пьяного Спейси в лос-анджелесском баре в 2003 году, и артист начал приставать к нему, пишет Daily Mail. «Кевин подошел ко мне и обхватил меня рукой. Он просил меня уйти из бара вместе с ним, а затем схватил мой член», — поведал кинематографист.

По словам Монтаны, он отошел от Спейси, однако актер последовал за ним в туалет. «Я оттолкнул его. Один из его друзей стоял в очереди, и я сказал ему, что "вашему мальчику пора домой". Затем они все ушли», — заявил он. Режиссер добавил, что из-за произошедшего он шесть месяцев страдал от посттравматического стрессового расстройства, и ему пришлось посещать психологов.

Бармен из Великобритании Дэниел Бил сообщил The Sun, что Спейси подошел к нему на улице, когда он вышел из бара покурить. Бил утверждает, что артист показал ему пенис, а после отдал ему свои дорогие швейцарские часы.

«Я думал, он шутит, но он действительно снял свои часы и отдал мне. Сейчас я понимаю, что это было для того, чтобы я молчал», — подчеркнул британец.

30 октября Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей». Он выступил с этим признанием после того, как актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спейси подчеркнул, что не помнит об этом, но принес Рэппу извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».