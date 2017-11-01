Актер из «Доктора Кто» поведал о многочисленных домогательствах Спейси

Мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что Кевин Спейси регулярно пытался соблазнять артистов лондонского театра «Олд Вик», худруком которого он работал с 2004 по 2015 годы. Кавазос раскрыл подробности домогательств в Facebook.

«Единственное, что от вас требовалось, чтобы мистер Спейси решил вас потрогать — быть моложе 30 лет», — объявил актер.

Кавазос предположил, что по числу жертв Спейси мог бы догнать продюсера Харви Вайнштейна. «Не перечесть, сколько людей рассказывали мне одну и ту же историю: Спейси приглашал их на встречу "поговорить о карьере". Когда они приходили в театр, их ждал пикник с шампанским на красиво подсвеченной сцене», — поведал он.

По словам актера, каждая история отличалась тем, как пикник заканчивался, но Спейси «всегда использовал одну и ту же технику».

«Чаще его можно было найти в баре театра, где он прижимался к каждому, кто на него взглянул», — подчеркнул Кавазос. Он отметил, что и сам становился объектом внимания Спейси, однако не поддавался его действиям. «Но я знаю некоторых людей, которые были слишком напуганы, чтобы остановить его», — добавил артист.

35-летний Кавазос работал в «Олд Вике» в 2008 году. Он снялся в таких фильмах, как «Гонка» и El Beso («Поцелуй»), а также сыграл эпизодическую роль в сериале «Доктор Кто».

После признания актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа в том, что в возрасте 14 лет он подвергся домогательствам со стороны Спейси, о похожем опыте сообщили еще несколько мужчин. Спейси заявил, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей», и извинился перед Рэппом за «крайне неуместное пьяное поведение».