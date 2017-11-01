Толпа голых девушек поддержала Вайнштейна у посольства США в Москве

Видео: ren.tv

Пять девушек разделись возле посольства США в Москве в поддержку голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в многочисленных домогательствах и изнасилованиях. Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 1 ноября.

«Мы пришли для того, чтобы поддержать продюсера, который предлагал девушкам секс! Секс — это правильно, секс — это классно. Мы за то, что, когда мужчина предлагает девушкам секс, это офигенно», — кричала одна из активисток.

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«Он это делал не насильно, он их не принуждал», — отметила другая девушка.

Сообщается, что две активистки были задержаны полицией.

В октябре о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна заявили десятки работавших с ним женщин, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Несколько актрис обвинили его в изнасиловании. На фоне их признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях.