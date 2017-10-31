Культура
 

Лондонская полиция насчитала в Британии семь жертв Вайнштейна

Перейти в «Мою Ленту»
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн

Число британок, ставших возможными жертвами сексуального насилия со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, увеличилось до семи человек. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает Variety.

Три женщины, обвиняющие Вайнштейна, обратились в полицию за последнюю неделю. В общей сложности речь идет об 11 случаях сексуального насилия с 1980 по 2015 год как на территории Великобритании, так и за ее пределами.

Расследование Скотленд-Ярда в отношении Вайнштейна получило название «Операция Кагуяк». Оно было запущено, когда в полицию обратилась первая пострадавшая, утверждавшая, что продюсер изнасиловал ее в конце 1980-х. Самое последнее из поступивших на мужчину заявлений связано с инцидентом, случившимся в 1994-м.

Две женщины сообщили о нескольких случаях надругательств, совершенных Вайнштейном. Одна из них рассказала об изнасилованиях в 2010, 2011 и 2014 годах, а вторая — об аналогичных преступлениях продюсера в 2012-м (за пределами Великобритании), 2013-м и 2014-м.

Вайнштейн отрицает все обвинения в изнасилованиях, выдвинутые в его адрес. Дела на него заведены также в полиции Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

В октябре о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна заявили десятки работавших с ним женщин, среди них — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Несколько актрис обвинили его в изнасиловании. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
London Police Investigating 11 Alleged Assaults by Harvey Weinstein
Харви Вайнштейн подал в суд на основанную им компанию
Звезда «Бладрейна» обвинила Вайнштейна в изнасиловании
Депардье признался в таскании Вайнштейна за волосы
Последние новости
Глава МВД Украины согнал силовиков на защиту сына
Компьютер для майнинга украли из офиса на юге Москвы  
Объявлен следующий соперник Поветкина
Котам предложили зарплату в 15 тысяч рублей в Архангельске
В «Инвитро» рассказали об утилизации биоматериала россиян
Названы самые популярные порнозапросы на Хеллоуин
Хозяйки iPhone испугались за сохранность интимных снимков
Другие материалы рубрики
Культура00:42Сегодня

Жанр — фильм-катастрофа

Смерть СССР как фарс и секс-комедия о Чехословакии: DocLisboa 2017
18:27Сегодня

Основатель Alibaba Джек Ма сыграл в кунг-фу боевике Джета Ли

06:54Сегодня

Брат Кевина Спейси рассказал об изнасиловании отцом-нацистом

20:04Сегодня

Дайан Лэйн сыграет в сериале о потомках Романовых

Культура00:0328 октября

«Это не моя... часть тела!»

Звезда «Двуличного любовника» Марина Вакт о постельных сценах и том самом кадре
15:31Сегодня

Актер из «Мэверика» раскроет педофилов Голливуда за десять миллионов долларов

00:51Сегодня

«Карточный домик» закрыли через сутки после обвинений Спейси в педофилии

13:05Сегодня

Дизастер рассказал о двух тысячах долларов «чаевых» для Оксимирона

Культура00:0430 октября

«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»

Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
17:49Сегодня

Московский кинофестиваль попробуют перенести из-за ЧМ-2018

10:48Сегодня

Геи раскритиковали Кевина Спейси за каминг-аут

10:4430 октября

Dizaster рассорился с рэп-лигой KOTD после интервью «Ленте.ру»

Россия
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Владимир Путин«У нашего народа милость в большой цене!»
Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
Сибирских должников отправили на кладбище постигать бренность бытия
Вооруженные автоматами встали на защиту тепла в общежитии под Петербургом
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
В Минприроды передумали называть свой приказ «херней»
Московские байкеры устроили в честь закрытия мотосезона голую езду
Все материалы
Мир
Привет от Кима
Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Планировавших теракт подростков поймали в Британии
Северокорейских хакеров заподозрили в краже чертежей южнокорейской подлодки
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Откололись: Каталония объявила независимость
Испании угрожает гражданская война
Все материалы
Бывший СССР
Амина Окуева и Адам ОсмаевВ лоб: в Киеве атаковали главаря «батальона Джохара Дудаева»
За что расстреляли покушавшегося на Путина чеченца и его жену
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Глава МВД Украины согнал силовиков на защиту сына
Появилось видео задержания сына Авакова под крики «Смерть врагам!»
Мэр Риги опубликовал видео погони за укравшим пиво мужчиной
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Киев анонсировал «радикальную» резолюцию о возвращении Крыма
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
Интересна ли вам информация о вашей пенсии?
Пройдите опрос
ЦБ рассказал о судьбе «карманных» банков
В «Инвитро» рассказали об утилизации биоматериала россиян
Горячие штучки
Кому Россия продает летающие мотоциклы и суперкомпьютеры
Форум Synergy Global порадовал новостями из Нью-Йорка
Банк Порошенко увеличил прибыль в несколько раз
Все материалы
Силовые структуры
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Кровавые наследники
Самая мощная банда 90-х потрясла Москву жестокими разборками в битве за власть
Осужденного пособника боевиков забыли отправить в колонию
В Москве арестовали бывшего главу «Нафтогаз Украины»
Красноярские пенсионеры обезвредили напавшего на них соседа в маске
Сотрудников водной полиции Петербурга заподозрили в похищении человека
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Фюрер жив: Гитлер мог избежать смерти и удрать в Аргентину
Рассекреченные документы ЦРУ повторяют репортажи РЕН ТВ
Обнародован неизвестный эпизод политической карьеры Гитлера
Подтверждена главная уязвимость iPhone X
Названо смертоносное российское оружие будущего
Раскрыты главные признаки супружеской измены
Все материалы
Спорт
Переедем, не заметим
«Локомотив» с Семиным громит «Зенит» в Питере и другие сюрпризы русского футбола
Нокаут в подарок
Побивший Кличко британец залил ринг кровью, но продолжил крушить
Объявлен следующий соперник Поветкина
Макгрегор определился с карьерой полугодовалого сына
Олимпийская чемпионка стала жертвой сексуальных домогательств в возрасте 9 лет
Федерация гандбола России потроллила Марадону в день его рождения
Футболистам в Китае заплатили по три миллиона евро за выход во вторую лигу
Все материалы
Культура
Жанр — фильм-катастрофа
Смерть СССР как фарс и секс-комедия о Чехословакии: DocLisboa 2017
«Нечистая сила на Руси является независимо от дня недели»
Почему русский человек живет в мире духов и демонов
«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»
Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
Основатель Alibaba Джек Ма сыграл в кунг-фу боевике Джета Ли
Дайан Лэйн сыграет в сериале о потомках Романовых
Актер из «Мэверика» раскроет педофилов Голливуда за десять миллионов долларов
Лондонская полиция насчитала в Британии семь жертв Вайнштейна
Все материалы
Интернет и СМИ
Степан Меньщиков«Я каких только трупов не видела. Но такого запаха!»
В эфир Первого канала ворвались «Дом-2» и гуманоид Алешенька
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Встаю по режиму, питаюсь овсянкой»
Женщинессы, загогулины и мышовая бедность главного мыслителя России Юрия Вафина
Подросток притворился дедом и отправился в магазин за алкоголем
Навальный постримит с «кукурузой в анусе»
Анфиса Чехова выдвинется в президенты после 200 тысяч лайков в Instagram
Facebook и Google раскрыли масштаб «вмешательства России» в выборы США
Все материалы
Ценности
Потому что могут
Чем балуют себя российские миллионеры
Ким Чен Ын пообещал облегчить нанесение макияжа жительницам Северной Кореи
Покупателей возмутила цена кроссовок Chanel и Фаррелла Уильямса
Поклонников хип-хопа вернут в 90-е
Французы создали брюки с картой Ленинграда за 170 тысяч рублей
Дизайнер одежды Kiss пошил 300 маек для «Би-2» и «Мумий Тролля»
Zenith создал часы по технологии открывшего кольца Сатурна астронома
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Назван самый элегантный город мира
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Все материалы
Из жизни
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
Принц Гарри и его темнокожая девушка оказались родственниками
Американку обвинили в жестокости к животным за спасение собаки от эвтаназии
Павлин вывел из строя самолет авиакомпании Air Arabia
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Все материалы
Тест: угадай Audi
Пора разобраться, действительно ли все «четырехколечные» одинаковы
Китайское нашествие
Китайские автомобили: какие марки покинули Россию, а какие еще держатся?
Тест первого пикапа Mercedes-Benz
Мы поездили на Mercedes-Benz X-Class, которому очень хочется славы
Четыре на четыре
Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1
Skoda отправит в ремонт российские Yeti
Названы рублевые цены на BMW X2
Новую «Гранту» построят на платформе «Логана»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Я бы взорвал к чертям все эти хаты»
Россиянин купил слишком много квартир, и теперь у него проблемы
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы