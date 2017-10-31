Лондонская полиция насчитала в Британии семь жертв Вайнштейна

Число британок, ставших возможными жертвами сексуального насилия со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, увеличилось до семи человек. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает Variety.

Три женщины, обвиняющие Вайнштейна, обратились в полицию за последнюю неделю. В общей сложности речь идет об 11 случаях сексуального насилия с 1980 по 2015 год как на территории Великобритании, так и за ее пределами.

Расследование Скотленд-Ярда в отношении Вайнштейна получило название «Операция Кагуяк». Оно было запущено, когда в полицию обратилась первая пострадавшая, утверждавшая, что продюсер изнасиловал ее в конце 1980-х. Самое последнее из поступивших на мужчину заявлений связано с инцидентом, случившимся в 1994-м.

Две женщины сообщили о нескольких случаях надругательств, совершенных Вайнштейном. Одна из них рассказала об изнасилованиях в 2010, 2011 и 2014 годах, а вторая — об аналогичных преступлениях продюсера в 2012-м (за пределами Великобритании), 2013-м и 2014-м.

Вайнштейн отрицает все обвинения в изнасилованиях, выдвинутые в его адрес. Дела на него заведены также в полиции Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

В октябре о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна заявили десятки работавших с ним женщин, среди них — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Несколько актрис обвинили его в изнасиловании. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях.



