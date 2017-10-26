Звезда «Бладрейна» обвинила Вайнштейна в изнасиловании

Норвежская актриса Наташа Мальте рассказала, что продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал ее в 2008 году. Об этом пишет The Guardian.

По словам артистки, инцидент произошел в лондонском отеле после церемонии награждения премии BAFTA. Вайнштейн якобы ворвался в номер Мальте и стал перечислять актрис, которых сделал знаменитыми после того, как они переспали с ним. Затем, утверждает актриса, продюсер набросился на нее и изнасиловал.

«Он не использовал презерватив, но не эякулировал в меня. После секса он мастурбировал», — рассказала Мальте.

Материалы по теме Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера

Позднее актриса встретила Вайнштейна в отеле в Лос-Анджелесе. По ее словам, она пришла в номер к продюсеру, чтобы обсудить ее новую роль, предварительно получив обещание «не устраивать шуры-муры». Однако Вайнштейн, по утверждению Мальте, попытался склонить ее к групповому сексу, она отказалась и ушла.

В октябре о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна заявили десятки работавших с ним женщин, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Несколько актрис обвинили его в изнасиловании. На фоне их признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях.

43-летняя Наташа Мальте известна по фильмам «Нападение на Уолл-стрит», «Значит, война», «Перси Джексон и похититель молний» и «Электра», а также по сериалам «Грань», «Темный ангел» и «Мертвая зона». Помимо этого, она исполнила главную роль в картинах «Бладрейн 2: Освобождение» и «Бладрейн 3» режиссера Уве Болла.