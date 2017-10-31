Звезду «Зачарованных» после обвинений в адрес Вайнштейна захотели арестовать

Полиция штата Вирджиния получила ордер на арест актрисы Роуз Макгоуэн. Артистку обвинили в хранении наркотиков, передает Associated Press во вторник, 31 октября.

Отмечается, что Макгоуэн оставила личные вещи в вашингтонском аэропорту имени Даллеса в конце января. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили среди них наркотические вещества, их вид и количество не раскрываются. С актрисой безуспешно пытались связаться в течение девяти месяцев, после чего ордер на арест был передан в национальную базу данных правоохранительных органов.

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Макгоуэн заявила в Twitter в серии постов, что происходящее с ней — это попытка заставить ее замолчать по поводу обвинений продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании.

Роуз Макгоуэн — одна из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании голливудским продюсером. Изначально она не называла имя Вайнштейна, однако издание The New York Times узнало, что с Харви актриса заключила мировое соглашение и получила от него 100 тысяч долларов. Позже актриса подтвердила в соцсетях, что ее изнасиловал именно Вайнштейн.

Макгоуэн известна по роли Пейдж Мэтьюс в сериале «Зачарованные», а также по таким фильмам, как «Поколение DOOM», «Крик» и «Грайндхаус».