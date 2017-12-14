Назван самый переоцененный актер года

Американский журнал Forbes составил рейтинг из пяти наиболее переоцененных актеров 2017 года. Лидером списка стал Марк Уолберг.

Отмечается, что каждый потраченный на артиста доллар он превратил только в 4,4 доллара. Это не помешало Уолбергу стать самым высокооплачиваемым актером 2017 года. За это время он снялся в таких фильмах, как «Здравствуй, папа, Новый год! 2», «День патриота» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

Вторую строчку занял Кристиан Бэйл, вернувший продюсерам 6,7 доллара на каждый заработанный. Его можно было увидеть в ленте «Обещание», посвященной геноциду армян 1915 года.

На третьей строчке — Ченнинг Татум, принесший прибыль киностудиям в 7,6 раза больше своего гонорара. Актер снялся в картинах «Kingsman: Золотое кольцо» и «Удача Логана», сериале «Товарищ детектив», а также принял участие в озвучке мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен».

Далее в рейтинге — Дензел Вашингтон, превративший каждый свой доллар в 10,4 доллара киностудий. После него идет Брэд Питт с 11,5 доллара.

В 2016 году самым переоцененным актером признали Джонни Деппа.

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