Санса из «Игры престолов» рассказала о концовке сериала

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», уже прочитала сценарий заключительного сезона. Она рассказала о реакции актерского состава на концовку сериала в интервью The Hollywood Reporter.

«Когда все актеры собрались, мы прогоняли сценарий, и это было одновременно горько и трогательно. А еще — очень тяжело», — отметила Тернер. По ее словам, на последней части сценария они вслух прочитали фразу «конец "Игры престолов"» и почти все разрыдались, а после принялись аплодировать шоураннерам сериала.

«Каждый раз, когда мы получаем сценарии, возникает неопределенность: "Умру ли я в этом сезоне?" То, что я продержалась уже столько времени, мне кажется невероятным, учитывая количество смертей в сериале. У нас были свои теории о том, что произойдет, — кто умрет, а кто победит. Теперь мы знаем наверняка. И оригинальный сюжет выглядит как еще одна теория», — подчеркнула актриса.

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В июле Тернер призналась, что впервые узнала об оральном сексе, когда читала сценарий «Игры престолов». На тот момент ей было 13 лет.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Санса Старк в исполнении Тернер — старшая дочь лорда Неда Старка и одна из главных героинь саги. Седьмой сезон сериала завершился 28 августа, а последний эпизод собрал рекордное количество просмотров. Финальная часть фэнтезийной саги выйдет в начале 2019 года, однако точная дата премьеры не раскрывается.

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