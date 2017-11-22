Эмилия Кларк грязно высказалась о сексе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк нецензурно раскритиковала людей, постоянно расспрашивающих ее о сценах секса в фэнтезийном сериале «Игра престолов». Ее слова приводит журнал Harpers Bazaar.

По словам Кларк, ее начали сильно раздражать вопросы о драконах и эротике. «Секс и обнаженка повсюду. Так много сериалов фокусируются на простом факте, что люди размножаются. Люди ****** [совокупляются] для удовольствия — это часть жизни», — заявила она.

Актриса посчитала, что такое нездоровое увлечение зрителей умаляет заслуги других качественных сериалов. «Люди говорят: "О да, все порносайты потеряли посетителей, когда "Игра престолов" вышла в эфир". А я думаю: "А что насчет "Рассказа служанки" например?". Я ***** [очень] люблю этот сериал, я плакала, когда он закончился», — заметила она.

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Ранее Кларк с энтузиазмом комментировала эротические сцены сериала. В 2016 году она призналась, что показала родителям эпизод, в котором она появляется голой, а также рассказала, что хотела бы увидеть полностью обнаженных партнеров по проекту. «Хочу вернуть в сериал всех красивых мальчиков, стянуть с них штаны и снять их пенисы крупным планом», — пояснила актриса.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Кларк играет в нем Дейнерис Таргариен, мать драконов и одну из претенденток на королевский трон. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Создатели фэнтезийной саги планируют выпустить пять спин-оффов.