Авторы «Игры престолов» анонсировали еще один спин-офф сериала

Телеканал HBO запустил в производство пятый спин-офф фэнтезийного сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Отмечается, что новый проект станет приквелом оригинальной саги. Над ним будут работать американский продюсер, сценарист «Игры престолов» Брайан Когман совместно с писателем Джорджем Мартином, автором серии книг «Песнь льда и пламени», на которой основан сериал.

Подробности проекта не раскрываются. В приквеле не появятся персонажи из оригинальной «Игры престолов».

Материалы по теме Главные сериалы лета «Игра престолов», «Защитники» и другие: что смотреть с июня по август

Мартин написал в своем блоге, что сериал станет адаптацией его книг. Сюжет сфокусируется на одном из крайне волнительных эпизодов истории Вестероса. Писатель пообещал, что будет курировать каждый шаг Когмана: «Мы создаем это шоу вместе».

В мае Мартин заявил, что спин-оффов «Игры престолов» будет пять. Писатель не стал раскрывать имя драматурга, работающего над пятым проектом. Ранее в тот же месяц сообщалось, что в HBO запущены в производство четыре приквела фэнтезийной саги.