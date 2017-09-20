Поклонников «Игры престолов» заинтриговал кастинг детей для нового сезона

Фанаты сериала «Игра престолов» заинтересовались кастингом актеров для восьмого сезона. Об этом сообщает портал Mashable в среду, 20 сентября.

Создатели фэнтезийной саги ищут «девочку-северянку», которая выглядит на 8-10 лет, и мальчика 8-12 лет. Согласно описанию персонажей, девочка обладает волевым характером и боевым духом, а также разговаривает с акцентом. Мальчик, в свою очередь, происходит из бедной семьи, физически развит и станет «главной фигурой во всех сценах, в которых появляется».

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Отмечается, что первым о кастинге написал фан-сайт Watchers on the Wall. В комментариях к объявлению поклонники «Игры престолов» предположили, что оба персонажа появятся во флешбэках. Девочка, по мнению фанатов, должна будет сыграть Лианну Старк, младшую сестру Неда Старка и родную мать Джона Сноу. Ранее Лианна уже появлялась в сериале в разном возрасте.

Описание мальчика, однако, подходит многим персонажам сериала. Комментаторы, в частности, допустили, что актер сыграет молодого Вариса или бастарда Джендри — оба происходят из бедных семей.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Седьмой сезон завершился 28 августа. Финальная, восьмая часть «Игры престолов» выйдет в конце 2018-го или начале 2019 года — точная дата премьеры не раскрывается.



