Хиллари Клинтон сравнила себя с униженной Серсеей из «Игры престолов»

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США 2016-го Хиллари Клинтон в своих мемуарах «Что случилось» сравнила себя с Серсеей Ланнистер, королевой Семи Королевств из фэнтезийного сериала «Игра престолов». Об этом пишет журнал Time.

Политик увидела сходство между тем, как сторонники ее оппонента республиканца Дональда Трампа критиковали ее, и тем, как Серсею подвергли публичному ритуалу покаяния под названием «Позорное шествие».

«Толпы на митингах Трампа требовали посадить меня в тюрьму. Они скандировали "Виновна! Виновна!", как религиозные фанатики в "Игре престолов" кричали "Позор! Позор!", когда Серсея Ланнистер возвращалась в Красный замок», — написала Клинтон.

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«Людям, похоже, казалось, что я злая. Было ли это из-за того, что я женщина? Нет. Но я уверена, что это стало мотивацией для некоторых моих критиков», — добавила она.

Члены религиозного культа подвергли Серсею «Позорному шествию» в конце пятого сезона «Игры престолов» из-за обвинений в блуде и инцесте со своим двоюродным братом Ланселем Ланнистером. Для ритуала ее раздели догола, обрили и заставили идти по улицам города перед толпой.

Выборы президента США состоялись 8 ноября 2016 года. Клинтон считалась безусловным фаворитом гонки, однако в итоге победу одержал Трамп.