Бриенна из «Игры престолов» поведала о сексуальной энергии дикаря Тормунда

Британская актриса Гвендолин Кристи, исполнившая роль Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов», рассказала об ужасе от влюбленного в ее персонажа одичалого Тормунда в исполнении Кристофера Хивью. Интервью с артисткой появилось на YouTube-канале Late Night with Seth Meyers в среду, 6 сентября.

По сюжету сериала, Тормунд влюблен в Бриенну, на что постоянно намекает дикими взглядами. «Я не ожидала, что сексуальное стремление такой силы способно вырваться на меня из мужских глаз», — поделилась Кристи.

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Актриса отметила, что Хивью не выходит из роли после съемок, что ужасает ее в равной степени. «Он может начать дико жевать сэндвич передо мной, как будто занимается с ним любовью, и при этом глазеть на меня. Как будто лазеры из глаз в меня пускает», — добавила она.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Седьмой, предпоследний сезон завершился 28 августа.