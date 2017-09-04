СМИ нашли снимки Динклейджа из «Игры престолов» в качестве фронтмена панк-группы

Актер Питер Динклейдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера в фэнтезийном сериале «Игра престолов», в начале 1990-х выступал в панк-фанк-рэп-группе под названием Whizzy. Портал NME опубликовал в понедельник, 4 сентября, фотографии с концертов артиста.

Динклейдж был одним из фронтменов Whizzy. Вспоминая о своем участии в группе, актер объяснял это тем, что «был тогда очень зол».

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Издание отмечает, что ни одной видеозаписи тех времен не сохранилось, однако есть несколько снимков. Самые ранние из них датированы 1993 годом.

Питер Динклейдж был вокалистом коллектива, а также иногда исполнял партии на корнете.

Динклейдж — популярный американский актер театра и кино. Приобрел широкую известность после съемок в кинокартине «Станционный смотритель» и был номинирован на премию Гильдии киноактеров США. За исполнение роли Тириона Ланнистера в фэнтези-сериале «Игра престолов» Динклейдж дважды стал лауреатом премий «Эмми».