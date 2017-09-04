Культура
 

СМИ нашли снимки Динклейджа из «Игры престолов» в качестве фронтмена панк-группы

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Питер Динклейдж
Питер Динклейдж

Актер Питер Динклейдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера в фэнтезийном сериале «Игра престолов», в начале 1990-х выступал в панк-фанк-рэп-группе под названием Whizzy. Портал NME опубликовал в понедельник, 4 сентября, фотографии с концертов артиста.

Динклейдж был одним из фронтменов Whizzy. Вспоминая о своем участии в группе, актер объяснял это тем, что «был тогда очень зол».

Издание отмечает, что ни одной видеозаписи тех времен не сохранилось, однако есть несколько снимков. Самые ранние из них датированы 1993 годом.

Питер Динклейдж был вокалистом коллектива, а также иногда исполнял партии на корнете.

Динклейдж — популярный американский актер театра и кино. Приобрел широкую известность после съемок в кинокартине «Станционный смотритель» и был номинирован на премию Гильдии киноактеров США. За исполнение роли Тириона Ланнистера в фэнтези-сериале «Игра престолов» Динклейдж дважды стал лауреатом премий «Эмми».

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