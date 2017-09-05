Главным злодеем «Игры престолов» назвали Горячего Пирожка

Фанат сериала «Игра престолов» выдвинул теорию, согласно которой главным злодеем в шоу оказался персонаж по прозвищу Горячий Пирожок. Доказательства своего мнения пользователь с ником abdo0000 привел на портале Reddit.

Аргументы юзера изложены под твитом и видео и содержат большое количество спойлеров.

По мнению пользователя, именно повар помешал прекращению войны в Вестеросе. Дело в том, что он рассказал Арье Старк, что ее сводный брат Джон Сноу жив, после чего она изменила свой маршрут. Если бы она продолжила дорогу, она убила бы Серсею Ланнистер, и одна сторона конфликта на континенте была бы ликвидирована.

Одним из последствий разговора Арьи с Пирожком стало то, что Дейенерис ради перемирия с Серсеей пришлось перелететь через Стену, в результате чего она потеряла одного из своих драконов. Зверь был порабощен Королем ночи, вследствие чего Стена была разрушена и белые ходоки прорвались в Вестерос.