Лидер религиозных фанатиков из «Игры престолов» сыграет Папу Франциска

Британский актер Джонатан Прайс, сыгравший Его Воробейшество в саге «Игра престолов», исполнит роль Папы Римского Франциска в проекте Netflix. Об этом пишет Deadline.

Студия планирует снять полнометражный фильм «Папа», посвященный нынешнему лидеру Римско-католической церкви. Отмечается, что на роль Бенедикта XVI, предшественника Папы Франциска, планируют взять Энтони Хопкинса.

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В сериале «Игра престолов» Прайс сыграл набожного священника, ставшего предводителем фанатичных последователей веры в Семерых. Его приспешники, называющие себя воробьями, быстро приходят к власти в Королевской Гавани, столице Семи Королевств. Его Воробейшество устанавливает в городе жесткую диктатуру, лишая свободы любых представителей знати, которых заподозрили в совершении грехов. Помимо «Игры престолов», Прайс сыграл, в частности, в лентах «Бразилия» и серии «Пираты Карибского моря».

Энтони Хопкинс известен по роли каннибала Ганнибала Лектера в триллере «Молчание ягнят». Он также снялся в таких фильмах, как «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Дракула» и «Человек-слон».