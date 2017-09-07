Джаред Лето запутался в грядущих приквелах и спин-оффах о Джокере

Американский актер Джаред Лето, исполнивший роль злодея Джокера в фильме «Отряд самоубийц», прокомментировал сообщения о нескольких запланированных спин-оффах, посвященных своему персонажу. Интервью с артистом появилось на YouTube-канале ODE.

Собеседница Лето заявила, что запуталась в информации о грядущих картинах. «Я тоже немного во всем этом запутался, но это правда — во вселенной DC сейчас происходит несколько проектов», — заявил Лето.

«[У комиксов DC] огромная вселенная, и когда играешь Джокера — невозможно навсегда присвоить себе этого персонажа. В конце концов эстафету придется передать другому», — добавил актер.

В августе стало известно, что киностудия Warner Bros. планирует снять приквел по вселенной Бэтмена, посвященный молодости его антагониста Джокера. Отмечалось, что продюсером фильма выступит Мартин Скорсезе, режиссером — Тодд Филлипс, а на роль злодея компания планирует пригласить Леонардо Ди Каприо.

Помимо этого, студия анонсировала спин-офф «Отряда самоубийц», посвященный Джокеру и его возлюбленной Харли Квинн. Режиссерами фильма, заявленного как криминальная мелодрама, выступят Гленн Фикарра и Джон Рекуа. Также Warner Bros. начала работу над продолжением «Отряда самоубийц», которым займется кинематографист Гэвин О'Коннор.

Джокер — зловещий клоун из вселенной DC Comics. В картинах о Бэтмене антагониста также играли актеры Сесар Ромеро, Джек Николсон и Хит Леджер, а в мультсериалах его озвучивал Марк Хэмилл.