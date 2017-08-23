Культура
 

Мартин Скорсезе спродюсирует фильм о Джокере

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Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе

Киностудия Warner Bros запустила в производство спин-офф франшизы о Бэтмене, посвященный антагонисту героя Джокеру. Продюсером картины выступит Мартин Скорсезе, пишет Deadline.

Режиссером назначен Тодд Филлипс, снявший такие фильмы, как «Мальчишник в Вегасе», «Школа негодяев» и «Парни со стволами». Спин-офф расскажет о молодости Джокера. Имя актера, который сыграет главного персонажа, не называется.

Джокер — зловещий клоун из вселенной DC Comics. В картинах о Бэтмене роль антагониста исполняли актеры Сесар Ромеро, Джек Николсон и Хит Леджер. Джокер также появился в ленте «Отряд самоубийц» — в ней его сыграл Джаред Лето. После выхода фильма в прокат актер заявил, что антагонисту стоило бы посвятить отдельную картину. С такой же инициативой выступал режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйер.

Мартин Скорсезе снял такие фильмы, как «Отступники», «Славные парни», «Таксист» и «Остров проклятых».

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