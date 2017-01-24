Режиссер «Отряда самоубийц» рассказал о желании исправить фильм

Американский режиссер Дэвид Эйер, автор антигеройского боевика «Отряд самоубийц», описал исправления, которые хотел бы внести в картину. Его слова приводит издание Vox.

По мнению Эйера, у ленты есть свои недостатки, и он мечтает вернуться назад на машине времени и улучшить фильм.

«Я бы сделал Джокера главным злодеем и продумал бы его историю более основательно», — заявил режиссер.

Он также добавил, что любит снимать фильмы и обожает студию DC, на чьих комиксах был основан боевик.

Отмечается, что у Эйера есть шанс исправить ситуацию, так как он будет работать над женской антигеройской лентой по серии комиксов Gotham City Sirens студии DC Gotham City Sirens.

Картина «Отряд самоубийц» вышла в 2016 году и получила разгромные отзывы. Главные роли в ленте исполнили Джаред Лето, Марго Робби, Уилл Смит, Кара Делевинь и Джей Кортни. Фильм рассказывает о команде суперзлодеев, нанятых властями для выполнения самоубийственной миссии.

