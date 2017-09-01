Студия Warner Bros. пожелала взять Ди Каприо на роль Джокера

Киностудия Warner Bros. планирует пригласить актера Леонардо Ди Каприо на роль Джокера в новом проекте, посвященном противнику Бэтмена. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник в пятницу, 1 сентября.

Собеседник издания заявил, что компания попытается договориться с актером при помощи режиссера Мартина Скорсезе, который выступит продюсером спин-оффа франшизы о Бэтмене. Кинематографист неоднократно снимал Ди Каприо в своих фильмах. В частности, актер исполнил главные роли в лентах Скорсезе «Отступники», «Волк с Уолл-стрит» и «Остров проклятых».

Отмечается, что представители студии еще не выдвигали Ди Каприо официального предложения.

Режиссером фильма назначен Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе», «Школа негодяев»). Лента расскажет о молодости Джокера.

Джокер — зловещий клоун из вселенной DC Comics. В картинах о Бэтмене роль антагониста исполняли актеры Сесар Ромеро, Джек Николсон и Хит Леджер. Персонаж также появился в боевике «Отряд самоубийц», где его сыграл Джаред Лето.