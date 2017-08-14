Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи

Актер Леонардо Ди Каприо сыграет роль художника и ученого-изобретателя Леонардо да Винчи в экранизации биографии гения эпохи Возрождения. Об этом сообщает портал Deadline Hollywood.

Помимо актерской работы, Ди Каприо станет одним из продюсеров фильма по книге американского писателя-биографа Уолтера Айзексона, которая поступит в продажу в октябре 2017 года.

Дата начала съемок фильма пока не названа. За права на экранизацию боролись крупнейшие киностудии Paramount и Universal.

Леонардо Ди Каприо, согласно официальной биографии актера, получил свое имя именно в честь да Винчи. Его мать стояла перед одной из работ великого мастера в итальянской галерее Уфицци, когда ребенок в ее утробе впервые пошевелился.

Актер получил свой единственный Оскар в карьере в номинации «Лучшая мужская роль» в 2016 году за картину «Выживший». Он также играл в таких фильмах, как «Титаник», «Пляж», «Банды Нью-Йорка», «Поймай меня, если сможешь», «Авиатор», «Остров проклятых», «Начало», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит».

В разное время он встречался с топ-моделями Хеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Тони Гаррн. Спутницами Ди Каприо также были актриса Блейк Лайвли и певица Рианна. Женат не был.

