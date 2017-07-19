Интернет и СМИ
 

Довольный Ди Каприо прогулялся по городу с привязанным к шортам мусорным пакетом

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Пользователи Twitter обратили внимание на фотографии актера Леонардо Ди Каприо, безмятежно прогуливающегося по городу с привязанным к шортам фиолетовым полиэтиленовым пакетом. Юзеров изумило, насколько беззаботным и радостным при этом выглядел актер.

«Вам может быть совершенно на все пофиг, но вам никогда не достичь уровня равнодушия, на котором находится Леонардо Ди Каприо, использующий мусорный пакет как поясную сумку», — отметила @jessiekaiser.

Под тяжестью содержимого пакета у Ди Каприо сползли шорты, но голливудскую звезду, казалось, это совершенно не заботило.

На внешний вид актера обратили внимание и гламурные издания. Журнал Esquire назвал его «королем мусорного стиля», который на этот раз, по выражению издания, превзошел сам себя. GQ отметил, что актер вывел «ленивый» стиль на новый уровень.

Что лежало в фиолетовом пакете и почему Ди Каприо выглядел таким довольным, неизвестно.

В сети любят наблюдать за поступками Ди Каприо. В марте 2016 года, во время церемонии вручения «Оскаров», в центре внимания пользователей оказалась фотография, на которой актер распаковывал печенье, доставшееся ему от девушек-скаутов. Артиста с печеньями тут же превратили в мем.

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