Культура
 

Леонардо Ди Каприо отдал «Оскар» следователям из-за дела о хищениях

Перейти в «Мою Ленту»
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо

Американский актер Леонардо Ди Каприо передал правоохранительным органам статуэтку «Оскар», подаренную ему продюсерами после съемок в фильме «Волк с Уолл-стрит». Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Reuters.

Премия стала уликой по делу о хищениях кинокомпанией Red Granite денежных средств из спонсируемого правительством США фонда инвестиций Малайзии 1MDB. По версии следствия, продюсеры использовали 100 миллионов долларов, украденных из фонда, для съемок «Волка с Уолл-стрит».

За участие в картине Ди Каприо подарили статуэтку, выигранную в 1955 году актером Марлоном Брандо. Правоохранительные органы увидели связь награды с преступлением. Помимо «Оскара», актер также передаст следователям другие презенты, полученные от продюсеров, заподозренных в хищениях.

«Волк с Уолл-стрит» вышел в 2013 году. Режиссером выступил Мартин Скорсезе. Лента получила пять номинаций на «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

Леонардо Ди Каприо получил свою первую статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» в 2016 году за картину «Выживший».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Грымов раскритиковал выбор Леонардо Ди Каприо на роль Путина
Леонардо Ди Каприо убедил президента Мексики помочь морским свиньям
Жители Красноярска призвали Леонардо Ди Каприо спасти город от угля
Последние новости
Минобороны России допустило гибель лидера ИГ при авиаударе
Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
Археологи нашли в центре Москвы орудия эпохи неолита
Посла США вызвали в МИД Турции после выдачи ордеров на арест охранников Эрдогана
Леонардо Ди Каприо отдал «Оскар» следователям из-за дела о хищениях
Пожаловавшаяся Путину мать-одиночка из Забайкалья снова потребовала жилье в Чите
В Днепропетровске запретили «Союз советских офицеров»
Другие материалы рубрики
Культура12:1915 июня

«Нельзя делать вид, будто смерти нет»

Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
10:5415 июня

Гран-при «Кинотавра» получил Борис Хлебников

20:0415 июня

По игре о Дюке Нюкеме снимут фильм

19:4015 июня

Директором музея «Исаакиевский собор» назначили Мудрова

Культура09:0015 июня

Всех вылечат

«Кинотавр»-2017: «Аритмия» Бориса Хлебникова и итоги фестиваля
15:1114 июня

Эмир Кустурица собрался в Крым с концертом

18:3715 июня

Исполнитель роли Николая II в «Матильде» объяснил свою репутацию порноактера

19:3115 июня

В Третьяковке покажут высокомолекулярную версию «Явления Христа народу»

Культура09:0011 июня

Щука-любовь

«Кинотавр»-2017: «Блокбастер» без режиссера и Россия в «Проруби»
17:4915 июня

Путин объяснил свои слова про обыскавших «Гоголь-центр» дураков

14:3915 июня

«Утиные истории» получили новую музыкальную тему и дату релиза

11:0114 июня

Одесские радикалы составили список нежелательных музыкантов из России и Украины

Россия
Отпустить нельзя усыпить
Как избавить улицы российских городов от бродячих животных без массовой бойни
«У меня второй внук недавно родился»
Самые яркие высказывания Путина с прямой линии
Археологи нашли в центре Москвы орудия эпохи неолита
Пожаловавшаяся Путину мать-одиночка из Забайкалья снова потребовала жилье в Чите
Жерар Депардье«И пусть отсохнут мои руки и ноги»
«Лента.ру» предлагает оценить первые варианты клятв на вступление в гражданство
Путин заявил об отсутствии проблемы с олигархией в России
Обратившимся к Путину жителям вагон-городка из ХМАО отказали в расселении
Все материалы
Мир
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Armenian Genocide«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»
Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом
СМИ узнали о планах США увеличить контингент в Афганистане
Противники Трампа предложили ему на день рождения «билет» в Россию
Посла США вызвали в МИД Турции после выдачи ордеров на арест охранников Эрдогана
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Все материалы
Бывший СССР
Здравствуйте, товарищи!
Почему полная реформа медицины грозит Украине вымиранием населения
В Днепропетровске запретили «Союз советских офицеров»
Депутат Рады предрек Турчинову тюрьму за «потерю» Крыма
В сети показали высланных из Астаны в степь на время «Экспо-2017» бомжей
Украинская девушка-снайпер спела о «шоколадной попе» под видеоряд с Порошенко
Украинский мэр пожаловался на нежелание жителей Донбасса служить в ВСУ
В Киеве одну из станций метро сделают «путем отхода» для участников гей-парада
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Еврогруппа согласовала выделение нового транша для Греции
Возобновился импорт винограда и клубники из Турции
Плохая погода помешает ЦБ резко снизить ставку
Назван размер средней зарплаты на Украине
Медведев оценил долю ненефтяных доходов России
Путин прокомментировал перспективы повышения пенсионного возраста
Все материалы
Бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
В Минэнерго допустили возможность отбора Украиной российского газа в счет штрафа
Зубков снова стал акционером «Газпрома»
АППБУТ выразила протест на решение суда по делу против блогера Неверова
Итальянская Eni задумалась о возможности стать акционером «Турецкого потока»
Все материалы
Силовые структуры
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Корвет проекта 20380 «Бойкий»«Ракета не летает — проблемы корабелов»
Мнение главы ОСК о делах с гособоронзаказом в кораблестроении
СК решил разобраться в деле о ДТП в Балашихе с «пьяным» мальчиком
Медики отчитались о причине смерти организатора убийства Политковской
Минобороны России отреагировало на размещение США в Сирии систем залпового огня
Все материалы
Наука и техника
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Раскрыта главная особенность iPhone 8
В Китае осуществили квантовую телепортацию на расстояние 1,2 тысячи километров
Сценарист двух частей Mass Effect поработает над новой игрой Bioware
Раскрыта главная опасность употребления жареного картофеля
Все материалы
Спорт
L'One«Серхио Рамос — та еще мразота»
Рэпер L'One — о финале Лиги чемпионов, Романе Зозуле, Викторе Цое и «Спартаке»
Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
Умерла пострадавшая в давке во время финала Лиги чемпионов
Аргентинский футболист пяткой перебросил вратаря в матче Открытого кубка США
Карякин проиграл Карлсену на супертурнире в Норвегии
Сталлоне назвал Макгрегора настоящим Рокки
Боец Харитонов нокаутировал соперника на 35-й секунде поединка
Все материалы
Культура
«Нельзя делать вид, будто смерти нет»
Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
Всех вылечат
«Кинотавр»-2017: «Аритмия» Бориса Хлебникова и итоги фестиваля
Дорогой наш человек
Умер актер Алексей Баталов
По игре о Дюке Нюкеме снимут фильм
Директором музея «Исаакиевский собор» назначили Мудрова
Исполнитель роли Николая II в «Матильде» объяснил свою репутацию порноактера
В Третьяковке покажут высокомолекулярную версию «Явления Христа народу»
Все материалы
Интернет и СМИ
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Безумный седобородый шляпник покорил интернет заразительным смехом и стал мемом
Google поможет жителям Донбасса наладить быстрый интернет
Skittles «отдала» радугу геям
Австралийский журналист поделился ощущениями от пули в шее
Юрист обезглавил и выпотрошил курицу в прямом эфире ради закона об абортах
Колумбийскую телеведущую арестовали за похищение двух мужчин
Все материалы
Ценности
Получите «двушечку»
Лучшие американские купе, фастбэки и хардтопы на аукционе в Портленде
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Rolls-Royce покажет машину британского фельдмаршала
Mini объединил несколько дизайнеров для коллекции одежды
Дизайнеры Dolce & Gabbana призвали клиентов не покупать у них ничего
Кристен Стюарт научит женщин краситься
Фотограф Марио Тестино стал кавалером ордена Почетного легиона
Все материалы
Путешествия
Роуминга больше нет
Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Число российских туристов в Германии выросло почти на четверть
Каждый пятый россиянин откажется от летнего отдыха
В «Артеке» настроились на прием рекордного числа детей
Поток туристов из России в Израиль резко вырос в мае
В работе аэропорта Кольцово возникли сбои после ЧП с лайнером на взлетной полосе
Все материалы
Из жизни
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
В китайском заповеднике собака стала кормилицей для четырех тигрят
Принц Гарри пришел на продуктовый рынок в Лондоне
Два подростка три дня блуждали по катакомбам Парижа
Все материалы
Тест новой Mazda CX-5
Почему не стоит переживать о том, что новая Mazda CX-5 – не новая
Автомобиль и пароход
История Isuzu Nagisa, который умел плавать
Самые узкие машины в мире
Да, они слишком узкие, но еще не мотоциклы
2000 «лошадей» и гонки по дюнам
Посмотрите, как огромные внедорожники карабкаются по песку и взрываются
Кларксон предложил «одноногому» Хаммонду ухаживать за офисом
В США скрестили Jeep Wrangler с «Супрой»
Audi затроллила «Теслу» с помощью билборда
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы