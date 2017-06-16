Леонардо Ди Каприо отдал «Оскар» следователям из-за дела о хищениях

Американский актер Леонардо Ди Каприо передал правоохранительным органам статуэтку «Оскар», подаренную ему продюсерами после съемок в фильме «Волк с Уолл-стрит». Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Reuters.

Премия стала уликой по делу о хищениях кинокомпанией Red Granite денежных средств из спонсируемого правительством США фонда инвестиций Малайзии 1MDB. По версии следствия, продюсеры использовали 100 миллионов долларов, украденных из фонда, для съемок «Волка с Уолл-стрит».

За участие в картине Ди Каприо подарили статуэтку, выигранную в 1955 году актером Марлоном Брандо. Правоохранительные органы увидели связь награды с преступлением. Помимо «Оскара», актер также передаст следователям другие презенты, полученные от продюсеров, заподозренных в хищениях.

«Волк с Уолл-стрит» вышел в 2013 году. Режиссером выступил Мартин Скорсезе. Лента получила пять номинаций на «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

Леонардо Ди Каприо получил свою первую статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» в 2016 году за картину «Выживший».