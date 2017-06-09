Культура
 

Грымов раскритиковал выбор Леонардо Ди Каприо на роль Путина

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Юрий Грымов
Юрий Грымов

Художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов прокомментировал слова режиссера Оливера Стоуна о том, что президента России Владимира Путина мог бы сыграть Леонардо Ди Каприо. Его слова передает Национальная служба новостей (НСН) в пятницу, 9 июня.

«Я вообще не сторонник, когда в картину берутся актеры, которые похожи на персонаж. Вспомните Высоцкого с резиновым лицом в фильме "Спасибо, что живой"», — отметил Грымов.

По словам худрука «Модерна», важно «показать суть человека». «Похож он или нет — неважно. Если это убедительное, открытое и честное кино, зрители принимают правила игры», — объяснил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что Стоун назвал Ди Каприо и Джереми Реннера подходящими кандидатами на роль Путина в художественном фильме. Режиссер добавил, что сам снимать такую киноленту не отважился бы.

Стоун снял документальную ленту о президенте России под названием «Интервью с Путиным». Ее премьера состоится 12 июня на телеканале Showtime.

Юрий Грымов был назначен художественным руководителем Московского драматического театра «Модернъ» в декабре 2016 года.

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