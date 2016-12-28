Юрий Грымов назначен худруком театра «Модернъ»

Режиссер и продюсер Юрий Грымов стал художественным руководителем Московского драматического театра «Модернъ». Об этом в среду, 28 декабря, сообщается на сайте департамента культуры столицы.

Кандидатура Грымова была одобрена председателем Союза театральных деятелей Александром Калягиным, отмечается в объявлении.

Режиссер заявил, что предложение возглавить театр стало для него неожиданностью. «Для меня всегда была интересна работа не в классическом театральном пространстве, а возможность сочетания разных форм и жанров», — подчеркнул Грымов.

Худрук добавил, что хочет привнести в театр нечто новое, «при этом бережно относясь к традициям, заложенным Светланой Враговой».

Светлана Врагова-Гюрджан была уволена с поста руководителя учреждения департаментом культуры Москвы 7 декабря. Контракт с ней был расторгнут в связи с многочисленными нарушениями в ведении финансовой и хозяйственной деятельности театра, отметили в ведомстве.

Юрий Грымов снял такие фильмы, как «Казус Кукоцкого», «Коллекционер» и «Му-Му». В театре он поставил спектакли «Цветы для Элджернона», «Нирвана», «Дали» и «Затерянный мир».