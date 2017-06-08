Оливер Стоун раскрыл цель создания фильма о Путине

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что ставил перед собой задачу остановить ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой, когда снимал документальный фильм о президенте России Владимире Путине. Его слова передает Associated Press.

«Для Соединенных Штатов жизненно важно научиться понимать иную точку зрения. Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение международных отношений», — подчеркнул Стоун.

Кинематографист добавил, что подробно расспросил Путина об отношениях между США и Россией. Эти беседы войдут в третий и четвертый эпизоды документальной ленты.

7 июня сообщалось, что во время съемок Стоун подарил президенту пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу».

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) будет разбит на эпизоды, которые выйдут с 12 по 15 июня на телеканале Showtime.

Стоун также снял документальные ленты о президентах США Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем. Помимо этого, он создал такие кинокартины, как «Взвод», «Уолл-стрит», «Александр», «Рожденный четвертого июля», «Дорз» и «Прирожденные убийцы».