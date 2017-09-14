Авторы «Игры престолов» снимут несколько концовок сериала для борьбы с утечками

Создатели сериала «Игра престолов» снимут сразу несколько концовок восьмого сезона, чтобы избежать утечки спойлеров. Об этом сообщил представитель телеканала HBO Кейси Блойз, передает The Independent в четверг, 14 сентября.

«Они собираются сделать множество версий, чтобы никто не понимал, что произойдет. В продолжительном сериале это необходимость. Потому что когда ты что-то снимаешь, люди узнают об этом. А с многочисленными концовками никто не получит определенного ответа до конца», — подчеркнул Блойз.

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Отмечается, что авторы фэнтезийной саги уже прибегали к такой тактике во время работы над седьмым сезоном. В частности, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харрингтон потратил на съемках фейковых сцен 15 часов.

Игра престолов неоднократно подвергалась утечкам сюжета, сценариев и целых эпизодов. В конце августа хакеры выложили в сеть содержание заключительного эпизода седьмого сезона.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.