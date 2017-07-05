13-летняя актриса узнала об оральном сексе из сценария «Игры престолов»

Британская актриса Софи Тернер призналась, что телесериал «Игра престолов» стал для нее энциклопедией секса. Об этом она рассказала в интервью, передает в среду, 5 июля, The Hollywood Reporter Russia.

«Я впервые узнала об оральном сексе, когда читала сценарий. Я подумала... "Ого! Люди таким занимаются? Потрясающе!"», — заявила Тернер, уточнив, что на тот момент ей было 13 лет.

Актриса также вспомнила сцену изнасилования с участием своего персонажа. «Ни меня саму, ни кого-либо из тех, кого я знаю, не коснулась тема сексуального насилия, поэтому я относилась ко всему этому довольно равнодушно. Наивно», — сказала она.

«А потом я снялась в сцене, и по горячим следам поднялась большая шумиха на тему того, что мы что-то подобное собираемся показать по телевидению», — добавила Тернер.

Софи Тернер исполняет в «Игре престолов» роль старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы Старк.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоится 16 июля.