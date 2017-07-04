В Facebook появился рассказывающий о событиях «Игры престолов» чат-бот

В мессенджере соцсети Facebook заработал чат-бот, который рассказывает пользователям о событиях шести сезонов сериала «Игра престолов». Сервис отвечает на вопросы и присылает ссылки на видеоролики, трейлеры и обзоры, связанные с фэнтезийной сагой.

Как пишет The Verge, чат-бота GoTBot разработало лондонское креативное агентство Catch в преддверии седьмого сезона «Игры престолов».

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На некоторые вопросы GoTBot отшучивается — например, если спросить его, что значит фраза hold the door («ход затвори»), прозвучавшая в сериале. Если чат-бот не знает ответа, он предложит послушать последний сингл певца Эда Ширана или посмотреть фотографии молодого Джона Сноу.

Премьера предпоследней, седьмой части «Игры престолов» состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в новом сезоне будет семь серий. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.