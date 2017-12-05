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Джона Сноу из «Игры престолов» признали худшим модником мира

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Кит Харингтон
Кит Харингтон

Британского актера Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», назвали обладателем самого ужасного чувства стиля в 2017 году. Он занял первое место в списке худших модников по версии журнала GQ, передает NME.

Второе место в антирейтинге досталось 60-летнему британскому актеру и писателю Полу Мертону. На третьей строчке — спортивный автомобиль Shmee150. В списке также оказались бывший лидер группы The Smiths Стивен Моррисси, шведский видеоблогер PewDiePie (Феликс Чельберг), бизнесмен Илон Маск и диджей Marshmello (Крис Комсток).

Обладателем лучшего вкуса стал актер Мэтт Смит, сыгравший одиннадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто». На второй строчке — американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс), на третьей — актер Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода», «День независимости»). В рейтинг также вошли певец Гарри Стайлз, артист Эндрю Гарфилд, рэпер Скепта (Джозеф Аденуга), актеры Риз Ахмед и Райан Рейнольдс.

В октябре Харингтон пожаловался, что его невеста, шотландская актриса Роуз Лесли, однажды заставила его надеть костюм Джона Сноу на вечеринку, из-за чего артист почувствовал себя униженным.

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